Fras-Le: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fras-Le gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Fras-Le hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 BRL je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,41 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 1,04 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

