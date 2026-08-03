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03.08.2026 06:31:29
Fraser Neave: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Fraser Neave hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 MYR gegenüber 0,230 MYR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,20 Milliarden MYR – eine Minderung von 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,25 Milliarden MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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