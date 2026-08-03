Fraser Neave: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fraser Neave hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 MYR gegenüber 0,230 MYR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,20 Milliarden MYR – eine Minderung von 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,25 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at