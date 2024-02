Frauenthal-Aktie: Robert Just wird Vorstandsmitglied

Robert Just wird mit Anfang März neues Vorstandsmitglied des Sanitärgroßhändlers und Autozulieferers Frauenthal.

Nach dem Rückzug von Thomas Stadlhofer ist der Vorstand damit wieder komplett. Vorstandsvorsitzender ist Hannes Winkler, Vorständin Erika Hochrieser ist für Finanzen, Recht und Personal zuständig. Just verantwortet künftig die Bereiche Vertrieb, Supply Chain Management, Business Development & Marketing, IT und Digitalisierung, teilte Frauenthal am Dienstag mit.

