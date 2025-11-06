Freemelt hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Freemelt hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,11 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 96,42 Prozent auf 17,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at