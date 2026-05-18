freenet: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

freenet hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,250 USD im Vorjahresvergleich.

freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 891,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 636,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at