Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Am Freitag springt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,38 Prozent auf 19 303,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 19 309,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 175,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, lag der LUS-DAX bei 18 498,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 521,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 495,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 15,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 496,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 35,93 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,22 Prozent auf 132,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,91 Prozent auf 240,20 EUR), Porsche (+ 1,47 Prozent auf 70,40 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,23 Prozent auf 32,06 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-2,05 Prozent auf 26,22 EUR), Rheinmetall (-2,04 Prozent auf 471,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,92 Prozent auf 92,26 EUR), BMW (-0,89 Prozent auf 75,96 EUR) und Heidelberg Materials (-0,85 Prozent auf 97,60 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 307 757 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,457 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

