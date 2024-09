Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,35 Prozent höher bei 18 627,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 628,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 527,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 860,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 288,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 642,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,25 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 993,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 3,71 Prozent auf 34,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,62 Prozent auf 91,42 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,42 Prozent auf 39,36 EUR), BMW (+ 1,26 Prozent auf 72,26 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,11 Prozent auf 56,29 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 517,80 EUR), Henkel vz (-0,70 Prozent auf 79,56 EUR), Commerzbank (-0,43 Prozent auf 14,94 EUR), Siemens (-0,43 Prozent auf 163,60 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,26 Prozent auf 130,16 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 537 499 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 226,791 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at