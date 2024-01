Freitagshandel in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab

Der SDAX zeigt sich derzeit in Rot.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent leichter bei 13 368,23 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 110,684 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 13 447,88 Punkte an der Kurstafel, nach 13 405,08 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 355,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 476,38 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 732,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, stand der SDAX bei 12 391,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 004,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 3,28 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell DEUTZ (+ 6,59 Prozent auf 4,85 EUR), PVA TePla (+ 4,80 Prozent auf 19,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,13 Prozent auf 68,00 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,14 Prozent auf 52,50 EUR) und IONOS (+ 2,76 Prozent auf 18,64 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil MorphoSys (-15,66 Prozent auf 32,00 EUR), Kontron (-3,19 Prozent auf 22,46 EUR), GRENKE (-2,58 Prozent auf 22,65 EUR), Energiekontor (-2,42 Prozent auf 76,70 EUR) und Vossloh (-2,35 Prozent auf 39,55 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die MorphoSys-Aktie aufweisen. 778 537 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,180 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TRATON-Aktie weist mit 4,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at