ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morphosys nach einem spekulativen Medienbericht zur Novartis-Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. In der Pressestimme werde die Möglichkeit erwähnt, dass die Daten des Hoffnungsträger-Medikaments Pelabresib für eine US-Zulassung vielleicht nicht ausreichten und Novartis in diesem Falle von seiner Offerte Abstand nehmen könnte, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegen solch eine Erwägung sprächen aber die Zeithorizonte, denn Novartis wolle die Morphosys-Transaktion eigentlich eher vor dem offiziellen Zulassungsantrag für das Medikament abschließen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 14:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 14:42 / GMT



