Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt mittags

Am Freitag steigt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,89 Prozent auf 3 416,86 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 509,734 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,405 Prozent höher bei 3 400,35 Punkten in den Handel, nach 3 386,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 422,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 399,51 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,143 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 260,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der TecDAX mit 3 091,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 284,29 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,78 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 436,25 Punkten. 3 187,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 6,37 Prozent auf 35,88 EUR), Nagarro SE (+ 2,38 Prozent auf 90,30 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,23 Prozent auf 32,02 EUR), ADTRAN (+ 2,18 Prozent auf 6,57 USD) und ATOSS Software (+ 2,02 Prozent auf 252,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Nordex (-1,08 Prozent auf 10,49 EUR), United Internet (-0,84 Prozent auf 23,60 EUR), HENSOLDT (-0,40 Prozent auf 34,68 EUR), MorphoSys (-0,30 Prozent auf 65,40 EUR) und PNE (-0,30 Prozent auf 13,38 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 370 621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 192,860 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at