Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 3 210,19 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 474,049 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,348 Prozent tiefer bei 3 217,51 Punkten, nach 3 228,75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 217,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 187,26 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 4,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 199,16 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Stand von 2 977,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, lag der TecDAX noch bei 3 006,64 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 1,86 Prozent auf 17,83 EUR), Siltronic (+ 0,90 Prozent auf 89,40 EUR), QIAGEN (+ 0,30 Prozent auf 39,71 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 22,53 EUR) und SAP SE (+ 0,26 Prozent auf 136,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-3,27 Prozent auf 310,30 EUR), Energiekontor (-2,94 Prozent auf 75,90 EUR), Nordex (-2,81 Prozent auf 9,69 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,71 Prozent auf 35,24 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,64 Prozent auf 27,62 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 152 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,389 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at