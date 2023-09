Freitagshandel in Moskau: RTS notiert zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am fünften Tag der Woche fort.

Der RTS tendiert im MICEX-Handel um 09:00 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 988,31 Punkten. Der Wert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,599 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,036 Prozent stärker bei 988,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 988,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 988,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 987,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der RTS seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang einen Verlust von 3,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, erreichte der RTS einen Wert von 1 057,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, lag der RTS noch bei 1 056,18 Punkten. Der RTS lag vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 1 174,61 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 2,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Diese RTS-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im RTS sticht die Transneft Pref-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,425 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

RTS-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at