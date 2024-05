Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,26 Prozent fester bei 39 165,03 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,550 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,61 Prozent auf 39 694,95 Punkte an der Kurstafel, nach 39 065,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39 042,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 220,31 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 460,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 131,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, lag der Dow Jones bei 32 799,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,84 Prozent nach oben. Bei 40 077,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2,51 Prozent auf 30,84 USD), Apple (+ 1,75 Prozent auf 190,15 USD), American Express (+ 1,61 Prozent auf 239,25 USD), JPMorgan Chase (+ 1,20 Prozent auf 199,29 USD) und Dow (+ 1,11 Prozent auf 57,55 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1,68 Prozent auf 273,89 USD), Merck (-0,91 Prozent auf 129,90 USD), Johnson Johnson (-0,88 Prozent auf 148,38 USD), UnitedHealth (-0,58 Prozent auf 513,81 USD) und Caterpillar (-0,56 Prozent auf 348,72 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 802 582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat mit 8,59 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at