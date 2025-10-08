Börsianer warten auf Impulse: Dow Jones schlussendlich stabil

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 46 601,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,014 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,210 Prozent höher bei 46 700,90 Punkten, nach 46 602,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 46 498,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46 816,28 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,373 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 514,95 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 08.07.2025, einen Stand von 44 240,76 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2024, den Stand von 42 080,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,93 Prozent nach oben. Bei 47 049,64 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,17 Prozent auf 502,12 USD), NVIDIA (+ 2,20 Prozent auf 189,11 USD), Cisco (+ 1,95 Prozent auf 70,33 USD), UnitedHealth (+ 1,72 Prozent auf 369,92 USD) und Boeing (+ 1,58 Prozent auf 225,32 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Goldman Sachs (-1,66 Prozent auf 776,51 USD), IBM (-1,50 Prozent auf 289,46 USD), Merck (-1,38 Prozent auf 86,40 USD), American Express (-1,27 Prozent auf 323,82 USD) und Procter Gamble (-1,21 Prozent auf 150,69 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34 014 682 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,882 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at