Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,29 Prozent höher bei 46 067,58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,601 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 2,01 Prozent auf 46 394,88 Punkte an der Kurstafel, nach 45 479,60 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 153,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 45 698,46 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45 834,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 44 371,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, bei 42 863,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,67 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 47 049,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 3,31 Prozent auf 67,38 USD), Goldman Sachs (+ 2,93 Prozent auf 786,78 USD), Salesforce (+ 2,93 Prozent auf 248,75 USD), NVIDIA (+ 2,82 Prozent auf 188,32 USD) und Caterpillar (+ 2,74 Prozent auf 504,76 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-1,47 Prozent auf 147,49 USD), Cisco (-0,71 Prozent auf 67,46 USD), Coca-Cola (-0,36 Prozent auf 66,80 USD), Merck (-0,34 Prozent auf 85,70 USD) und Verizon (-0,25 Prozent auf 39,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 810 588 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,843 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at