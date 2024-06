Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,54 Prozent auf 19 682,87 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,141 Prozent fester bei 19 817,00 Punkten in den Handel, nach 19 789,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 017,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 665,85 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,176 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 869,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 254,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 964,57 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 18,97 Prozent. Bei 20 017,71 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Microchip Technology (+ 2,31 Prozent auf 91,50 USD), Comcast (+ 2,30 Prozent auf 39,16 USD), Atlassian A (+ 2,25 Prozent auf 176,88 USD), Baker Hughes (+ 2,18 Prozent auf 35,17 USD) und QUALCOMM (+ 2,07 Prozent auf 199,18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-5,25 Prozent auf 99,71 USD), Lululemon Athletica (-3,11 Prozent auf 298,70 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,95 Prozent auf 504,22 USD), Amazon (-2,32 Prozent auf 193,25 USD) und Lucid (-2,25 Prozent auf 2,61 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 72 718 965 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,142 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,92 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

