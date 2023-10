Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 14 715,24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,02 Prozent fester bei 14 853,35 Punkten in den Handel, nach 14 702,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 901,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 664,78 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,358 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 376,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 939,95 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 11 164,78 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 35,47 Prozent. Bei 15 932,05 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 6,41 Prozent auf 22,24 USD), Micron Technology (+ 4,34 Prozent auf 68,03 USD), Illumina (+ 3,72 Prozent auf 137,28 USD), Zscaler (+ 3,09 Prozent auf 155,59 USD) und Moderna (+ 3,01 Prozent auf 103,29 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Baker Hughes (-3,47 Prozent auf 35,32 USD), Sirius XM (-3,42 Prozent auf 4,52 USD), DexCom (-2,26 Prozent auf 93,30 USD), Fastenal (-1,81 Prozent auf 54,64 USD) und Verisk Analytics A (-1,79 Prozent auf 236,24 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 16 946 335 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,516 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,61 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

