Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,76 Prozent schwächer bei 17 877,42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,488 Prozent leichter bei 17 926,92 Punkten in den Handel, nach 18 014,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 930,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 789,20 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,458 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 845,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 16 623,45 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 12 251,32 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,06 Prozent. Bei 18 416,73 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoStar Group (+ 5,47 Prozent auf 92,68 USD), Lucid (+ 3,23 Prozent auf 2,72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,03 Prozent auf 192,72 USD), Marvell Technology (+ 2,86 Prozent auf 67,97 USD) und JDcom (+ 2,51 Prozent auf 27,73 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Adobe (-13,69 Prozent auf 492,38 USD), NXP Semiconductors (-2,35 Prozent auf 238,00 USD), Airbnb (-1,83 Prozent auf 163,39 USD), CrowdStrike (-1,82 Prozent auf 322,61 USD) und ON Semiconductor (-1,75 Prozent auf 75,82 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15 231 273 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,834 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,34 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at