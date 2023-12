Freitagshandel in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Nachmittag steigen

Der ATX Prime gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,82 Prozent auf 1 663,22 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 1 649,80 Punkten in den Handel, nach 1 649,64 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 663,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 647,86 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,046 Prozent. Vor einem Monat, am 08.11.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 588,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 590,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, lag der ATX Prime bei 1 580,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 5,02 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,54 Prozent auf 25,06 EUR), Wienerberger (+ 1,48 Prozent auf 27,48 EUR), Andritz (+ 1,46 Prozent auf 51,95 EUR), OMV (+ 1,43 Prozent auf 38,98 EUR) und Palfinger (+ 1,28 Prozent auf 23,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Lenzing (-3,05 Prozent auf 33,40 EUR), Marinomed Biotech (-1,51 Prozent auf 32,70 EUR), UBM Development (-0,49 Prozent auf 20,30 EUR), AMAG (-0,37 Prozent auf 27,00 EUR) und Addiko Bank (-0,36 Prozent auf 13,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 268 257 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 30,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

