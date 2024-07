Freitagshandel in Wien: ATX am Mittag auf grünem Terrain

Am Freitag steigt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 3 690,58 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 118,584 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 685,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 685,64 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 679,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 692,33 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,547 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, notierte der ATX bei 3 661,91 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 3 554,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, notierte der ATX bei 3 160,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,16 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 1,64 Prozent auf 31,05 EUR), voestalpine (+ 1,54 Prozent auf 25,08 EUR), OMV (+ 1,43 Prozent auf 39,80 EUR), Andritz (+ 0,80 Prozent auf 56,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,55 Prozent auf 36,25 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-1,21 Prozent auf 32,65 EUR), Verbund (-1,03 Prozent auf 76,55 EUR), Telekom Austria (-1,03 Prozent auf 8,62 EUR), DO (-0,96 Prozent auf 165,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,73 Prozent auf 109,20 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 97 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,473 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,12 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

