Freitagshandel in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Freitag verbucht der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 3 683,39 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 118,584 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 3 685,64 Punkten, nach 3 685,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 691,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 683,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,741 Prozent abwärts. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 12.06.2024, den Wert von 3 661,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wurde der ATX mit 3 554,82 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 160,23 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,95 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 0,65 Prozent auf 30,75 EUR), voestalpine (+ 0,57 Prozent auf 24,84 EUR), Andritz (+ 0,44 Prozent auf 56,50 EUR), OMV (+ 0,41 Prozent auf 39,40 EUR) und DO (+ 0,24 Prozent auf 167,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Verbund (-0,84 Prozent auf 76,70 EUR), Lenzing (-0,76 Prozent auf 32,80 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,45 EUR), AT S (AT&S) (-0,49 Prozent auf 20,38 EUR) und Erste Group Bank (-0,47 Prozent auf 46,38 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 8 022 Aktien gehandelt. Mit 26,473 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 3,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,72 Prozent.

