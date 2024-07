Freitagshandel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SPI

Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,41 Prozent fester bei 16 137,52 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,074 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,171 Prozent fester bei 16 099,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 072,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 137,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 077,88 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,454 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 141,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 155,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, stand der SPI bei 14 741,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,76 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 31,25 Prozent auf 0,21 CHF), Spexis (+ 20,87 Prozent auf 0,12 CHF), ams (+ 10,52 Prozent auf 1,43 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,57 Prozent auf 29,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,17 Prozent auf 11,70 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil AIRESIS (-36,68 Prozent auf 0,25 CHF), Addex Therapeutics (-7,38 Prozent auf 0,06 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,44 Prozent auf 0,55 CHF), SHL Telemedicine (-4,80 Prozent auf 4,36 CHF) und ONE swiss bank (-3,03 Prozent auf 3,20 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 4 117 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 244,661 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

