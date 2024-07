Freitagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen

Am Nachmittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,06 Prozent höher bei 16 081,91 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,074 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,171 Prozent fester bei 16 099,60 Punkten, nach 16 072,05 Punkten am Vortag.

Bei 16 137,52 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 077,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,108 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 05.06.2024, den Wert von 16 141,32 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.04.2024, den Wert von 15 155,20 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, bei 14 741,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,38 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Arundel (+ 31,25 Prozent auf 0,21 CHF), Spexis (+ 24,76 Prozent auf 0,13 CHF), ams (+ 7,82 Prozent auf 1,40 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,93 Prozent auf 29,10 CHF) und LEM (+ 3,22 Prozent auf 1 410,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil AIRESIS (-36,68 Prozent auf 0,25 CHF), GAM (-11,42 Prozent auf 0,21 CHF), Addex Therapeutics (-7,38 Prozent auf 0,06 CHF), Curatis (-6,73 Prozent auf 6,10 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-6,44 Prozent auf 0,55 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 252 390 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,661 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

