Freitagshandel in Zürich: SLI am Mittag freundlich

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,20 Prozent fester bei 1 719,60 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,112 Prozent leichter bei 1 714,29 Punkten, nach 1 716,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 719,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 713,78 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,986 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, bewegte sich der SLI bei 1 624,86 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 24.08.2023, mit 1 721,66 Punkten bewertet. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 24.11.2022, mit 1 716,18 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams (+ 2,32 Prozent auf 1,46 CHF), Partners Group (+ 1,10 Prozent auf 1 151,50 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 0,86 Prozent auf 23,43 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 437,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-1,45 Prozent auf 111,90 CHF), Lonza (-0,63 Prozent auf 349,50 CHF), Schindler (-0,41 Prozent auf 195,65 CHF), Swatch (I) (-0,30 Prozent auf 234,40 CHF) und Temenos (-0,17 Prozent auf 70,38 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 5 199 389 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,168 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at