Freitagshandel in Zürich: SLI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Freitag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,18 Prozent tiefer bei 1 979,49 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,076 Prozent tiefer bei 1 981,55 Punkten in den Handel, nach 1 983,05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 977,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 986,51 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 1,39 Prozent nach. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der SLI auf 1 982,07 Punkte taxiert. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 25.07.2024, einen Stand von 1 961,67 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 25.10.2023, einen Stand von 1 624,68 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 12,25 Prozent nach oben. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,94 Prozent auf 38,34 CHF), ams-OSRAM (+ 1,24 Prozent auf 10,23 CHF), Swatch (I) (+ 1,07 Prozent auf 184,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,66 Prozent auf 48,69 CHF) und Holcim (+ 0,58 Prozent auf 83,06 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil SGS SA (-4,94 Prozent auf 90,76 CHF), Temenos (-1,25 Prozent auf 62,95 CHF), Straumann (-1,01 Prozent auf 127,05 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 245,50 CHF) und Swiss Life (-0,95 Prozent auf 710,80 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 264 064 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 235,821 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at