Freitagshandel in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitagmorgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 2,44 Prozent leichter bei 1 951,88 Punkten. Zuvor ging der SLI 2,34 Prozent schwächer bei 1 954,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 000,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 962,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 951,35 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, lag der SLI bei 1 945,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, stand der SLI noch bei 1 832,75 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 1 765,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,68 Prozent zu Buche. Bei 2 009,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 0,45 Prozent auf 11 060,00 CHF), Nestlé (-0,18 Prozent auf 88,98 CHF), Roche (-0,35 Prozent auf 284,80 CHF), SGS SA (-0,73 Prozent auf 95,40 CHF) und Swisscom (-1,02 Prozent auf 532,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-8,01 Prozent auf 1,09 CHF), VAT (-6,20 Prozent auf 413,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,82 Prozent auf 46,43 CHF), UBS (-4,54 Prozent auf 25,45 CHF) und Holcim (-3,89 Prozent auf 79,04 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 966 422 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,327 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Mit 5,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

