Freitagshandel in Zürich: SMI am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Der SMI gewinnt am Freitagmittag an Wert.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,43 Prozent stärker bei 12 055,55 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,391 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,246 Prozent stärker bei 12 033,82 Punkten, nach 12 004,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 995,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 056,88 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,426 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der SMI mit 11 854,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der SMI einen Stand von 11 730,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, bewegte sich der SMI bei 11 183,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,93 Prozent. 12 295,18 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 155,00 CHF), Logitech (+ 1,27 Prozent auf 87,54 CHF), UBS (+ 1,21 Prozent auf 26,69 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,01 Prozent auf 259,60 CHF) und Lonza (+ 0,92 Prozent auf 491,30 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Givaudan (-0,94 Prozent auf 4 310,00 CHF), Richemont (-0,67 Prozent auf 141,05 CHF), Geberit (-0,48 Prozent auf 534,60 CHF), Sika (-0,12 Prozent auf 259,80 CHF) und Roche (+ 0,24 Prozent auf 251,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 778 884 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 248,265 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

