Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung im Plus

Am Freitag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,63 Prozent höher bei 12 154,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,438 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 12 064,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 077,76 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12 176,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 049,68 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der SMI 11 922,91 Punkte auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2024, einen Stand von 12 255,78 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 11 038,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,81 Prozent zu. Bei 12 483,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 49,82 CHF), Zurich Insurance (+ 1,29 Prozent auf 519,20 CHF), UBS (+ 0,89 Prozent auf 27,26 CHF), Roche (+ 0,86 Prozent auf 268,40 CHF) und Alcon (+ 0,85 Prozent auf 82,84 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-0,18 Prozent auf 553,00 CHF), Givaudan (-0,16 Prozent auf 4 430,00 CHF), Sika (-0,12 Prozent auf 255,70 CHF), Geberit (-0,08 Prozent auf 522,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,09 Prozent auf 221,40 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 702 462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,213 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

