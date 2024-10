Freitagshandel in Zürich: SMI zum Start mit Abgaben

Der SMI verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag notiert der SMI um 09:13 Uhr via SIX 0,20 Prozent schwächer bei 12 053,47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,438 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 12 064,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 077,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 053,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 068,64 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,164 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 11.09.2024, den Wert von 11 922,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, stand der SMI noch bei 12 255,78 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Wert von 11 038,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,91 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 116,35 CHF), Lonza (+ 0,42 Prozent auf 523,40 CHF), Alcon (+ 0,24) Prozent auf 82,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,20 Prozent auf 49,27 CHF) und Partners Group (+ 0,12 Prozent auf 1 268,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-0,80 Prozent auf 130,15 CHF), Roche (-0,56 Prozent auf 264,60 CHF), Nestlé (-0,41 Prozent auf 83,46 CHF), Swisscom (-0,36 Prozent auf 552,00 CHF) und Logitech (-0,33 Prozent auf 72,76 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 78 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 230,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at