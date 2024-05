Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,78 Prozent auf 15 119,87 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,881 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,271 Prozent auf 15 042,97 Punkte an der Kurstafel, nach 15 002,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 025,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 175,06 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,292 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.04.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 295,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 676,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, notierte der SPI bei 15 169,84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,78 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 6,71 Prozent auf 0,07 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,62 Prozent auf 8,86 CHF), ams (+ 6,06 Prozent auf 1,21 CHF), OC Oerlikon (+ 5,63 Prozent auf 4,20 CHF) und Sensirion (+ 5,11 Prozent auf 63,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ObsEva (-23,08 Prozent auf 0,00 CHF), CI Com SA (-21,79 Prozent auf 0,92 CHF), Spexis (-13,48 Prozent auf 0,06 CHF), HOCHDORF (-10,42 Prozent auf 10,75 CHF) und Evolva (-7,96 Prozent auf 0,90 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54 103 943 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 241,549 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

