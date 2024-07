Freitagshandel in Zürich: SPI bewegt sich mittags im Plus

Am Freitag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,35 Prozent auf 16 349,55 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,094 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,205 Prozent höher bei 16 326,11 Punkten, nach 16 292,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 356,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 300,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 165,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 051,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 572,48 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,22 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 356,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell dormakaba (+ 6,85 Prozent auf 507,00 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,59 Prozent auf 30,30 CHF), Implenia (+ 2,47 Prozent auf 33,25 CHF), Calida (+ 2,45 Prozent auf 31,40 CHF) und Kudelski (+ 2,40 Prozent auf 1,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ONE swiss bank (-11,54 Prozent auf 3,45 CHF), EMS-CHEMIE (-5,90 Prozent auf 726,00 CHF), Swissquote (-3,92 Prozent auf 284,40 CHF), Addex Therapeutics (-2,60 Prozent auf 0,06 CHF) und GAM (-2,54 Prozent auf 0,23 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die ARYZTA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 864 739 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 246,414 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Medmix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 64,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at