Freitagshandel in Zürich: SPI gibt zum Handelsstart nach

Am Freitag sinkt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,73 Prozent auf 13 601,97 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,892 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,794 Prozent auf 13 592,64 Punkte an der Kurstafel, nach 13 701,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 592,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 601,97 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 4,60 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 14 646,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 759,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wurde der SPI mit 13 388,32 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 3,15 Prozent zurück. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 592,42 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Achiko (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Molecular Partners (+ 5,56 Prozent auf 3,70 CHF), Evolva (+ 4,26 Prozent auf 3,18 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,05 Prozent auf 13,50 CHF) und Arbonia (+ 2,18 Prozent auf 7,49 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Meyer Burger (-3,11 Prozent auf 0,22 CHF), Schindler (-3,02 Prozent auf 173,20 CHF), Spexis (-2,81 Prozent auf 0,19 CHF), Schindler (-2,61 Prozent auf 179,30 CHF) und Swiss Re (-2,22 Prozent auf 96,20 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 526 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,389 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Achiko-Aktie hat mit 0,01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 9,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

