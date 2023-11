Freitagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich fester

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,85 Prozent stärker bei 14 133,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,852 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,303 Prozent höher bei 14 056,74 Punkten in den Handel, nach 14 014,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 157,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 052,00 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 154,88 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 17.08.2023, einen Wert von 14 353,58 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 13 974,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 0,636 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell LEM (+ 6,64 Prozent auf 1 960,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,65 Prozent auf 0,05 CHF), COLTENE (+ 5,38 Prozent auf 68,50 CHF), Klingelnberg (+ 5,22 Prozent auf 18,15 CHF) und GAM (+ 5,16 Prozent auf 0,45 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Spexis (-14,29 Prozent auf 0,04 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,98 Prozent auf 0,40 CHF), Relief Therapeutics (-4,56 Prozent auf 1,84 CHF), Evolva (-4,46 Prozent auf 3,43 CHF) und Medartis (-4,38 Prozent auf 69,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 39 328 225 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,624 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Achiko-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. OC Oerlikon-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,29 Prozent gelockt.

