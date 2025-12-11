Frequency Electronics Aktie
WKN: 858079 / ISIN: US3580101067
|
11.12.2025 22:51:35
Frequency Electronics Inc. Reports Fall In Q2 Income
(RTTNews) - Frequency Electronics Inc. (FEIM) revealed earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $1.801 billion, or $0.18 per share. This compares with $2.654 billion, or $0.28 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $17.127 billion from $15.820 billion last year.
Frequency Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.801 Bln. vs. $2.654 Bln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.28 last year. -Revenue: $17.127 Bln vs. $15.820 Bln last year.
