Fresenius erwartet Dekonsolidierung von FMC im Dezember

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dekonsolidierungsprozess der Fresenius-Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) befindet sich auf der Zielgeraden. Das zuständige Oberlandesgericht Bamberg habe dem Freigabeantrag, den Fresenius Medical Care mit Blick auf die gegen den Rechtsformwechsel in eine Aktiengesellschaft erhobenen Klagen gestellt hatte, vollumfänglich stattgegeben, teilte der Gesundheitskonzern Fresenius bei Bekanntgabe der Drittquartalszahlen mit. Damit könne der Rechtsformwechsel in das Handelsregister eingetragen werden. Der DAX-Konzern rechnet damit, dass die Dekonsolidierung im Dezember wirksam wird. Ab diesem Zeitpunkt wird die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA als Fresenius Medical Care AG auftreten.

Der Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung von Juli, FMC in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, hat die Anwendung der Rechnungslegungsvorschrift IFRS 5 nach sich gezogen. FMC wird somit im dritten Quartal erstmals als separater Posten im Fresenius-Konzernabschluss ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

