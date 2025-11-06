Fresenius Medical Care mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fresenius Medical Care hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,730 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,88 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4,76 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at