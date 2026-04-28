Freundlicher Handel: ATX klettert mittags

Derzeit zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,83 Prozent höher bei 5 811,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 165,140 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,040 Prozent auf 5 766,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 819,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 762,77 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 5 270,78 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Stand von 5 620,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 052,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,60 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 2,22 Prozent auf 59,80 EUR), BAWAG (+ 1,92 Prozent auf 148,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,62 Prozent auf 16,28 EUR), Vienna Insurance (+ 1,56 Prozent auf 65,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,20 Prozent auf 101,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Palfinger (-4,07 Prozent auf 35,40 EUR), Verbund (-3,22 Prozent auf 63,05 EUR), AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 90,20 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 68,50 EUR) und STRABAG SE (-0,93 Prozent auf 84,90 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 74 980 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 7,69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at