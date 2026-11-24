ATX Prime
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24.11.2026 09:28:29
Freundlicher Handel: ATX Prime beginnt Handel im Plus
Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,29 Prozent stärker bei 3 119,63 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,116 Prozent stärker bei 3 114,12 Punkten in den Handel, nach 3 110,51 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 124,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 113,86 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3 081,43 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 3 254,00 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2 431,72 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 17,36 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 2,09 Prozent auf 3,90 EUR), Flughafen Wien (+ 2,00 Prozent auf 51,00 EUR), Palfinger (+ 1,69 Prozent auf 27,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,65 Prozent auf 19,66 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,29 Prozent auf 27,55 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-3,67 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,19 Prozent auf 3,13 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,56 Prozent auf 70,70 EUR), AT S (AT&S) (-0,54 Prozent auf 109,60 EUR) und ZUMTOBEL (-0,53 Prozent auf 3,78 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 491 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie hat mit 6,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|107,20
|-2,72%
|Erste Group Bank AG
|111,00
|-0,27%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,65
|0,49%
|Flughafen Wien AG
|50,00
|0,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,13
|-2,19%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|70,70
|-0,56%
|OMV AG
|68,35
|0,15%
|Palfinger AG
|26,80
|0,94%
|Polytec
|3,90
|2,09%
|Schoeller-Bleckmann
|27,60
|1,47%
|UNIQA Insurance AG
|19,66
|1,65%
|Wienerberger AG
|15,13
|-0,59%
|Wolford AG
|2,10
|-3,67%
|ZUMTOBEL AG
|3,82
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