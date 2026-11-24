Derzeit geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,29 Prozent stärker bei 3 119,63 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,116 Prozent stärker bei 3 114,12 Punkten in den Handel, nach 3 110,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 124,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 113,86 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3 081,43 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 3 254,00 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2 431,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 17,36 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 2,09 Prozent auf 3,90 EUR), Flughafen Wien (+ 2,00 Prozent auf 51,00 EUR), Palfinger (+ 1,69 Prozent auf 27,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,65 Prozent auf 19,66 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,29 Prozent auf 27,55 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-3,67 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,19 Prozent auf 3,13 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,56 Prozent auf 70,70 EUR), AT S (AT&S) (-0,54 Prozent auf 109,60 EUR) und ZUMTOBEL (-0,53 Prozent auf 3,78 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 491 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat mit 6,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at