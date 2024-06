Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende mit Kursplus

Am Mittwoch ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 8 006,57 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,480 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,569 Prozent auf 7 983,03 Punkte an der Kurstafel, nach 7 937,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 957,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 036,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,781 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 957,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wurde der CAC 40 mit 7 932,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wies der CAC 40 7 200,91 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,32 Prozent zu Buche. Bei 8 259,19 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im CAC 40

Zu den Top-Aktien im CAC 40 zählen derzeit STMicroelectronics (+ 3,13 Prozent auf 40,26 EUR), EssilorLuxottica (+ 2,56 Prozent auf 208,10 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 2,36 Prozent auf 2 213,45 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 2,04 Prozent auf 751,90 EUR) und Schneider Electric (+ 1,67 Prozent auf 228,03 EUR). Flop-Aktien im CAC 40 sind derweil Crédit Agricole (-2,21 Prozent auf 14,52 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-1,99 Prozent auf 26,00 EUR), BNP Paribas (-1,38 Prozent auf 66,19 EUR), Carrefour (-1,13 Prozent auf 15,03 EUR) und Dassault Aviation SA (-0,62 Prozent auf 193,90 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Vivendi-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 7 930 084 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 367,234 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at