Freundlicher Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent fester bei 7 696,25 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,398 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,542 Prozent auf 7 703,80 Punkte an der Kurstafel, nach 7 662,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 707,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 689,07 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,816 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 094,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 184,75 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, bei 7 184,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Bei 8 259,19 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind aktuell Schneider Electric (+ 1,27 Prozent auf 228,98 EUR), Société Générale (Societe Generale) (+ 1,02 Prozent auf 22,44 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,86 Prozent auf 135,60 EUR), VINCI (+ 0,79 Prozent auf 102,20 EUR) und LEGRAND (+ 0,54 Prozent auf 94,74 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich derweil STMicroelectronics (+ 0,09 Prozent auf 37,25 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,32 Prozent auf 738,35 EUR), LEGRAND (+ 0,54 Prozent auf 94,74 EUR), VINCI (+ 0,79 Prozent auf 102,20 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,86 Prozent auf 135,60 EUR).

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die STMicroelectronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 616 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 361,511 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,85 erwartet. Mit 9,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

