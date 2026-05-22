Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,58 Prozent höher bei 50 579,70 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 20,592 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,600 Prozent leichter bei 49 983,80 Punkten in den Handel, nach 50 285,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50 434,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50 830,24 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,22 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 490,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 625,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41 859,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,54 Prozent zu Buche. 50 830,24 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 5,64 Prozent auf 122,41 USD), Salesforce (+ 2,13 Prozent auf 180,07 USD), Cisco (+ 1,87 Prozent auf 120,41 USD), Honeywell (+ 1,84 Prozent auf 227,92 USD) und Caterpillar (+ 1,61 Prozent auf 879,89 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-1,90 Prozent auf 215,33 USD), Walmart (-0,88 Prozent auf 120,27 USD), Amazon (-0,80 Prozent auf 266,32 USD), Visa (-0,68 Prozent auf 328,88 USD) und McDonalds (-0,67 Prozent auf 282,27 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 156 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,659 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,85 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at