Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Am Dienstag legt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,04 Prozent auf 41 971,48 Punkte zu. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,108 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,799 Prozent auf 42 289,51 Punkte an der Kurstafel, nach 41 954,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 41 874,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 42 096,43 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 345,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 344,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 407,58 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,29 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 1,01 Prozent auf 223,92 USD), Travelers (+ 0,99 Prozent auf 228,20 USD), Home Depot (+ 0,87 Prozent auf 411,60 USD), Honeywell (+ 0,82 Prozent auf 205,00 USD) und Visa (+ 0,81 Prozent auf 276,00 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-3,03 Prozent auf 386,19 USD), American Express (-2,43 Prozent auf 267,14 USD), Dow (-2,34 Prozent auf 53,34 USD), Chevron (-2,03 Prozent auf 148,05 USD) und JPMorgan Chase (-1,03 Prozent auf 208,76 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 1 124 249 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,139 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

