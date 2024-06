Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der Euro STOXX 50 stieg im STOXX-Handel letztendlich um 1,48 Prozent auf 5 038,70 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,314 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,111 Prozent auf 4 970,61 Punkte an der Kurstafel, nach 4 965,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 970,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 042,39 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,216 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, mit 5 085,08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 983,20 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 316,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,65 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Schneider Electric (+ 4,83 Prozent auf 236,43 EUR), SAP SE (+ 3,42 Prozent auf 181,40 EUR), Siemens (+ 3,27 Prozent auf 178,10 EUR), Ferrari (+ 2,97 Prozent auf 393,52 EUR) und Bayer (+ 2,75 Prozent auf 27,83 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,48 Prozent auf 109,55 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 90,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 64,82 EUR), Kering (-0,62 Prozent auf 317,75 EUR) und Sanofi (-0,39 Prozent auf 89,37 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 375 902 Aktien gehandelt. Mit 379,023 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

