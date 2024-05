Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,58 Prozent fester bei 8 168,58 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,584 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 121,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 121,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 173,33 Punkte, das Tagestief hingegen 8 119,85 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,353 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 02.04.2024, den Wert von 7 935,09 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 02.02.2024, bei 7 615,54 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.05.2023, den Stand von 7 773,03 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,79 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 199,95 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Standard Chartered (+ 5,73 Prozent auf 7,35 GBP), Smurfit Kappa (+ 5,50 Prozent auf 43,16 EUR), Flutter Entertainment (+ 2,52 Prozent auf 152,75 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,38 Prozent auf 90,50 GBP) und Prudential (+ 2,30 Prozent auf 7,21 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Beazley (-3,11 Prozent auf 6,39 GBP), Melrose Industries (-2,93 Prozent auf 6,03 GBP), Whitbread (-2,68 Prozent auf 30,16 GBP), Glencore (-2,00 Prozent auf 4,57 GBP) und Antofagasta (-1,80 Prozent auf 21,29 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 345 264 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 218,445 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,09 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at