Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 8 345,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,587 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 343,85 Punkten in den Handel, nach 8 343,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 346,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 336,58 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,210 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 29.07.2024, mit 8 292,35 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 183,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 464,99 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,08 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 1,77 Prozent auf 28,82 GBP), Bunzl (+ 1,33 Prozent auf 35,08 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,24 Prozent auf 1,39 GBP), Ocado Group (+ 1,12 Prozent auf 3,43 GBP) und Fresnillo (+ 1,11 Prozent auf 5,53 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Diageo (-1,19 Prozent auf 24,90 GBP), Glencore (-1,13 Prozent auf 4,00 GBP), D S Smith (-1,00 Prozent auf 4,74 GBP), Barratt Developments (-0,63 Prozent auf 5,06 GBP) und F&C Investment Trust (-0,59 Prozent auf 10,18 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1 041 694 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 242,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

