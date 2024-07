Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,09 Prozent stärker bei 8 201,10 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,539 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 193,51 Punkte an der Kurstafel, nach 8 193,51 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 193,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 216,80 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 147,81 Punkte. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 7 923,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 282,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Severn Trent (+ 2,41 Prozent auf 26,80 GBP), United Utilities (+ 2,30 Prozent auf 10,91 GBP), RS Group (+ 1,87 Prozent auf 7,34 GBP), StJamess Place (+ 1,11 Prozent auf 5,67 GBP) und Entain (+ 1,03 Prozent auf 6,67 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen WPP 2012 (-1,07 Prozent auf 7,19 GBP), DCC (-0,97 Prozent auf 56,35 GBP), Antofagasta (-0,96 Prozent auf 21,65 GBP), Diploma (-0,77 Prozent auf 41,50 GBP) und Halma (-0,75 Prozent auf 26,32 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 877 480 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 219,701 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at