Freundlicher Handel: FTSE 100 klettert mittags

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,60 Prozent fester bei 10 846,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,203 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 781,87 Punkte an der Kurstafel, nach 10 781,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 856,51 Punkte, das Tagestief hingegen 10 770,29 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 10 508,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 332,79 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 28.07.2025, mit 9 081,44 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,00 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Unilever (+ 6,91 Prozent auf 49,47 GBP), Admiral Group (+ 3,96 Prozent auf 37,32 GBP), RELX (+ 3,43 Prozent auf 27,74 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3,42 Prozent auf 108,70 USD) und Reckitt Benckiser Group (+ 2,98 Prozent auf 51,76 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Barclays (-4,86 Prozent auf 5,05 GBP), Games Workshop Group (-2,77 Prozent auf 196,60 GBP), Bank of Georgia Group (-2,72 Prozent auf 114,50 GBP), Prudential (-1,24 Prozent auf 10,76 GBP) und NatWest Group (-0,98 Prozent auf 6,74 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 35 826 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311,969 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at