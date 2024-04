Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,64 Prozent stärker bei 8 091,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,541 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 040,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 040,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 8 030,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 093,02 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 917,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 529,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 891,13 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,80 Prozent aufwärts. Bei 8 093,02 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Anglo American (+ 12,90 Prozent auf 24,90 GBP), AstraZeneca (+ 4,92 Prozent auf 119,10 GBP), Unilever (+ 3,93 Prozent auf 40,15 GBP), Antofagasta (+ 3,37 Prozent auf 22,39 GBP) und Barclays (+ 3,08 Prozent auf 1,97 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Legal General (-5,87 Prozent auf 2,34 GBP), WPP 2012 (-2,66 Prozent auf 7,82 GBP), Rightmove (-2,52 Prozent auf 5,02 GBP), Fresnillo (-2,41 Prozent auf 5,67 GBP) und StJamess Place (-2,39 Prozent auf 4,33 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 6 808 779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 216,529 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent an der Spitze im Index.

