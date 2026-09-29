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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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Kursverlauf 29.09.2026 15:58:49

Freundlicher Handel: Gewinne im SLI

Freundlicher Handel: Gewinne im SLI

Der SLI verzeichnet heute Kursanstiege.

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,58 Prozent stärker bei 2 259,86 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,172 Prozent stärker bei 2 250,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 246,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 248,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 265,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2 312,04 Punkte. Der SLI lag vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 2 275,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der SLI einen Stand von 1 966,61 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,06 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 7,74 Prozent auf 77,14 CHF), VAT (+ 3,91 Prozent auf 679,60 CHF), Richemont (+ 2,73 Prozent auf 176,95 CHF), Galderma (+ 2,72 Prozent auf 166,40 CHF) und Sandoz (+ 2,06 Prozent auf 73,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lindt (-7,67 Prozent auf 7 890,00 CHF), Straumann (-3,36 Prozent auf 93,20 CHF), Nestlé (-1,09 Prozent auf 76,16 CHF), Roche (-1,01 Prozent auf 351,80 CHF) und Swiss Re (-0,94 Prozent auf 141,55 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 846 822 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 302,832 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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