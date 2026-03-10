Freundlicher Handel: Gewinne im SMI

Derzeit zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Dienstag verbucht der SMI um 15:40 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 13 099,28 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,63 Prozent auf 13 211,35 Punkte an der Kurstafel, nach 13 000,09 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 197,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 012,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bewegte sich der SMI bei 13 518,22 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 12 921,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der SMI einen Wert von 13 013,45 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,12 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,63 Prozent auf 68,30 CHF), Amrize (+ 4,21 Prozent auf 46,04 CHF), Richemont (+ 3,33 Prozent auf 142,65 CHF), Sika (+ 3,25 Prozent auf 143,05 CHF) und Holcim (+ 3,13 Prozent auf 65,88 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Novartis (-2,31 Prozent auf 122,40 CHF), Swisscom (-1,38 Prozent auf 714,50 CHF), Nestlé (-1,11 Prozent auf 79,16 CHF), Partners Group (-0,54 Prozent auf 807,60 CHF) und Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 2 856,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 096 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,322 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

